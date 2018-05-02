Фракция Республиканской партии Армении (РПА), имеющая большинство в парламенте страны, на выборах премьер-министра 8 мая поддержит кандидата, выдвинутого 1/3 парламента.

Об этом заявил глава фракции РПА Ваграм Багдасарян после заседания фракции с участием бывшего президента и бывшего премьер-министра Армении Сержа Саргсяна, сообщает Радио Азатутюн.

Фракция РПА также не будет выдвигать своего кандидата в премьеры.

Напомним, утром 2 мая в Ереване и в других городах Армении вновь начались акции гражданского неповиновения.

Накануне правящая Республиканская партия, имеющая большинство в парламенте Армении, проголосовала против избрания Пашиняна премьер-министром. За Пашиняна проголосовали 45 депутатов, против – 55. Для избрания ему надо было набрать 53 голоса.

В ответ лидер протестов призвал к всеобщей забастовке.

Массовые протесты в Армении продолжаются третью неделю. Их первичной причиной стало желание Сержа Саргсяна остаться во власти. Саргсян, который два срока был президентом и не имел права баллотироваться еще раз, провел в стране конституционную реформу, которая передала власть от президента премьеру, назначенному правящей партией. Но проводя эту реформу, он пообещал, что не будет выдвигаться в премьеры, и нарушил это обещание, что многие люди в Армении расценили как обман.

23 апреля Саргсян подал в отставку под давлением массовых уличных протестов, продолжавшихся 11 дней.

25 апреля протесты возобновились после того, как запланированная на этот день встреча лидера оппозиции Никола Пашиняна с и. о. премьер-министра Кареном Карапетяном сорвалась.

На фоне роста давления со стороны протестующих во главе с Пашиняном властная Республиканская партия Армении поздно вечером 25 апреля заявила, что готова обсудить «любые вопросы» с лидером оппозиции. Таким образом, партия отказалась от прежней позиции о невозможности переговоров на условиях Пашиняна.

29 апреля стало известно, что Республиканская партия, лидером которой является бывший президент республики и экс-премьер Серж Саргсян, не станет выдвигать кандидатуру на пост главы нового правительства.