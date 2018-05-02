В Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемым в избиении народного депутата Мустафы Найема. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Поступили ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении: Магомеда-Салиха Саитова, Умолта Темербулатова, Ахмеда-Абубакаровича Саитова, подозреваемых по ч.1 ст. 122, ч.2 ст.296 в совершении хулиганских действий в отношении народного депутата Найема», - говорится в сообщении.

Напомним, 30 апреля в районе Бессарабской площади в Киеве избили народного депутата Мустафу Найема.

Через некоторое время стало известно, что правоохранители задержали трех человек.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Позже было открыто еще одно производство по статье (Умышленное телесное повреждение средней степени).

1 мая злоумышленникам было объявлено о подозрении.

По данным прокуратуры, один из нападавших улетел в Баку через 2 часа после инцидента. МВД объявило его в розыск.