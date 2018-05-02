Национальное агентство по предотвращению коррупции приняло решение о направлении в суд протоколов об административных правонарушениях за нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, составленных в отношении уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Согласно протоколу, агентство установило, что Денисова как народный депутат Украины VIII созыва, то есть лицо, уполномоченное на выполнение функций государства, на которое распространяется действие Закона Украины «О предотвращении коррупции», 15 марта 2018 совершила действия в условиях реального конфликта интересов, которые заключались в непосредственном участии в обсуждении и в голосовании на пленарном заседании по вопросу повестки дня о назначении ее на должность уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Этим она нарушила требования по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, установленные статьей 28 Закона Украины «О предотвращении коррупции».

Ответственность за такое правонарушение предусмотрена частями 1 и 2 статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Несообщение лицом в установленных законом случаях и порядке о наличии у него реального конфликта интересов влечет за собой наложение штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан, а совершение действий или принятие решений в условиях такого конфликта интересов – наложение штрафа от двухсот до четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Нацагентство отмечает, что составление протокола и направления его в суд не является свидетельством совершения лицом административного правонарушения, а основанием для производства по делу об административном правонарушении.

Напомним, 15 марта Верховная Рада назначила Денисову уполномоченным парламента по правам человека.