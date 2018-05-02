Лидер рок-группы System of a Down Серж Танкян, армянин по происхождению, намерен приехать в Армению, где продолжаются акции протеста за отстранение от власти Республиканской партии и назначение оппозиционного лидера Никола Пашиняна премьер-министром.

Танкян опубликовал в Facebook свое послание «победным братьям и сестрам в Армении».

«Мне очень грустно, что до сих пор я не смог лично присоединиться к вам из-за ужасного вируса, но я следил за вами и делал комментарии, когда чувствовал, что это может что-то изменить. Обещаю скоро быть в Армении», - написал Танкян.

Массовые протесты в Армении продолжаются третью неделю. Их первичной причиной стало желание Сержа Саргсяна остаться во власти. Саргсян, который два срока был президентом и не имел права баллотироваться еще раз, провел в стране конституционную реформу, которая передала власть от президента премьеру, назначенному правящей партией. Но проводя эту реформу, он пообещал, что не будет выдвигаться в премьеры, и нарушил это обещание, что многие люди в Армении расценили как обман.

23 апреля Саргсян подал в отставку под давлением массовых уличных протестов, продолжавшихся 11 дней.

25 апреля протесты возобновились после того, как запланированная на этот день встреча лидера оппозиции Никола Пашиняна с и. о. премьер-министра Кареном Карапетяном сорвалась.

На фоне роста давления со стороны протестующих во главе с Пашиняном властная Республиканская партия Армении поздно вечером 25 апреля заявила, что готова обсудить «любые вопросы» с лидером оппозиции. Таким образом, партия отказалась от прежней позиции о невозможности переговоров на условиях Пашиняна.

29 апреля стало известно, что Республиканская партия, лидером которой является бывший президент республики и экс-премьер Серж Саргсян, не станет выдвигать кандидатуру на пост главы нового правительства.

На специальном заседании 1 мая парламент Армении не смог избрать премьер-министра.