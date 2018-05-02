Правоохранители устанавливают личность и местонахождение пятого участника инцидента с народным депутатом Мустафой Найемом.

Об этом в комментарии «Украинской правде» сообщил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко.

«Личность 5-го мужчины – это водитель БМВ. Он не принимал никакого участия в этих событиях. Мы его устанавливаем. Когда будет найден автомобиль, его тоже допросят. Если в его действиях будет состав преступления, ему также будет сообщено о подозрении», - сказал он.

По словам Крищенко, с тремя задержанными были проведены неотложные следственные действия.

«Были проведены и обыски по месту жительства», - рассказал он.

Сейчас задержанные находятся в изоляторе временного содержания, им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 296 (групповое хулиганство) УК.

«Конкретных объяснений относительно драки они не дают, ссылаются на ст. 63 Конституции (лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников. – Ред.), ограничиваются общением с адвокатом», - сказал Крищенко.

Руководитель столичной полиции добавил, что 2 мая следователь обратится в суд относительно избрании меры пресечения задержанным.

По данным источника УП, прокуратура будет ходатайствовать о домашнем аресте.

«По тому лицу, которое непосредственно нанесло телесные повреждения, он через 2,5-3 часа покинул территорию Украины. Личность его в то время не была установлена. Но по номеру авто выехали по адресу, где он зарегистрирован. Авто там не было, и его там не было», - сказал Крищенко.

Напомним, 30 апреля в районе Бессарабской площади в Киеве избили народного депутата Мустафу Найема.

Через некоторое время стало известно, что правоохранители задержали трех человек.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Позже было открыто еще одно производство по статье (Умышленное телесное повреждение средней степени).

1 мая злоумышленникам было объявлено о подозрении.

По данным прокуратуры, один из нападавших – Магомед-Амин Саитов – улетел в Баку через 2 часа после инцидента.

Ему объявлено подозрение по ч.2 ст.296 (хулиганство, осуществленное группой лиц) и ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса. Полиция объявила его в розыск.