также в разделеОбщество
В ГПУ рассказали подробности задержания чиновников Госгеокадастра на Закарпатье
В Одессе возле места проведения марша задержали мужчину с гранатой 9
Вид на жительство начнут оформлять в форме ID-карт 16
Одного из подозреваемых в нападении на Найема отправили под домашний арест 15
Суд не начал рассмотрение трети из 127 дел НАБУ 12
Украина просит не признавать отчет России о выбросах и парниковых газах 31
НАПК направило в суд протоколы по Денисовой 15
СБУ займется «правовой реабилитацией» пособников боевиков 24
Завтра в Украине уже +32 34
Наев назвал главное отличие ООС от АТО 61
Состояние здоровья избитого Найема резко ухудшилось 208
В Десятинном монастыре опровергли информацию о наличии у настоятеля российского гражданства 53
В Госгеокадастре Закарпатья отрицают задержание взяточников 34
Прокуратура просит арестовать трех подозреваемых в избиении нардепа 49
Руководство Госгеокадастра Закарпатья задержали на взятке в $200 тысяч 40
НАПК проверит декларации замминистра юстиции и замглавы Нацполиции 35
Объединенные силы пока не получили Javelin 24
Суд разрешил спецрасследование в отношении экс-главы МВД по делу Майдана 32

Правоохранители устанавливают личность и местонахождение пятого участника инцидента с народным депутатом Мустафой Найемом.

Об этом в комментарии «Украинской правде» сообщил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко.

«Личность 5-го мужчины – это водитель БМВ. Он не принимал никакого участия в этих событиях. Мы его устанавливаем. Когда будет найден автомобиль, его тоже допросят. Если в его действиях будет состав преступления, ему также будет сообщено о подозрении», - сказал он.

По словам Крищенко, с тремя задержанными были проведены неотложные следственные действия.

«Были проведены и обыски по месту жительства», - рассказал он.

Сейчас задержанные находятся в изоляторе временного содержания, им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 296 (групповое хулиганство) УК.

«Конкретных объяснений относительно драки они не дают, ссылаются на ст. 63 Конституции (лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников. – Ред.), ограничиваются общением с адвокатом», - сказал Крищенко.

Руководитель столичной полиции добавил, что 2 мая следователь обратится в суд относительно избрании меры пресечения задержанным.

По данным источника УП, прокуратура будет ходатайствовать о домашнем аресте.

«По тому лицу, которое непосредственно нанесло телесные повреждения, он через 2,5-3 часа покинул территорию Украины. Личность его в то время не была установлена. Но по номеру авто выехали по адресу, где он зарегистрирован. Авто там не было, и его там не было», - сказал Крищенко.

Напомним, 30 апреля в районе Бессарабской площади в Киеве избили народного депутата Мустафу Найема.

Через некоторое время стало известно, что правоохранители задержали трех человек.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Позже было открыто еще одно производство по статье (Умышленное телесное повреждение средней степени).

1 мая злоумышленникам было объявлено о подозрении.

По данным прокуратуры, один из нападавших – Магомед-Амин Саитов – улетел в Баку через 2 часа после инцидента.

Ему объявлено подозрение по ч.2 ст.296 (хулиганство, осуществленное группой лиц) и ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса. Полиция объявила его в розыск.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

40
Теги