По факту умышленного повреждения часовни в Остроге начато досудебное расследование, сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области.

В полицию поступило заявление 57-летнего жителя Острога, что в ночь на 27 апреля неизвестные повредили молитвенную часовню - охель на еврейском кладбище, чем нанесли материальный ущерб иудейской общине.

«Следственно-оперативная группа обнаружила в часовне поврежденные стеклопакеты входной двери и окон, а внутри – электроконвектор и частично мебель, а также разбросанные вещи, - сообщил начальник Острожского отдела полиции Эдуард Холод. - Кроме того, в ходе осмотра места происшествия каких-либо следов и признаков совершения противоправных действий на религиозной почве обнаружено не было».

Полицейские в рамках досудебного расследования, начатого по предварительной правовой квалификации части 1 статьи 194 Уголовного кодекса Украины, устанавливают лиц, причастных к совершенному преступлению.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, или ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее о разгроме часовни в Остроге на могиле раввина Магарша сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.