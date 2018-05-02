также в разделеПроисшествия
На оккупированном Донбассе боевик застрелил местного жителя 14
Под Широкино после обстрела пропал военный 13
В Одессе мужчины ради развлечения устроили стрельбу по автомобилям 22
В Умани задержали злоумышленника, который убил женщину и ранил 5 человек 37
На Херсонщине нашли повешенным еще одного полицейского 215
«Били втроем ногами»: Найем рассказал подробности второй драки 65
Страшная авария под Харьковом: Прокуратура требует ареста водителя джипа 233
Боевики за сутки 52 раза обстреляли позиции ВСУ, 13 раз – из тяжелого вооружения 40
В сети появилось видео избиения Найема 127
На Говерле при неизвестных обстоятельствах погиб турист 56
Один из напавших на Найема улетел в Баку через два часа после драки 98
На Донбассе покончил с собой военный 93
Минобороны: За первые сутки ООС ранены 4 военных 61
На Харьковщине мужчина бросил «коктейль Молотова» в беседку с детьми 108
Полиция задержала нападавших на на экс-главу одесского «Правого сектора» 66
В Одессе стреляли в экс-главу местного «Правого сектора» 99
За первые сутки ООС зафиксировано 44 обстрела, ранены 3 военных 107
Возле Коломыи парашютист зацепился за опору ЛЭП 98

По факту умышленного повреждения часовни в Остроге начато досудебное расследование, сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области.

В полицию поступило заявление 57-летнего жителя Острога, что в ночь на 27 апреля неизвестные повредили молитвенную часовню - охель на еврейском кладбище, чем нанесли материальный ущерб иудейской общине.

«Следственно-оперативная группа обнаружила в часовне поврежденные стеклопакеты входной двери и окон, а внутри – электроконвектор и частично мебель, а также разбросанные вещи, - сообщил начальник Острожского отдела полиции Эдуард Холод. - Кроме того, в ходе осмотра места происшествия каких-либо следов и признаков совершения противоправных действий на религиозной почве обнаружено не было».

Полицейские в рамках досудебного расследования, начатого по предварительной правовой квалификации части 1 статьи 194 Уголовного кодекса Украины, устанавливают лиц, причастных к совершенному преступлению.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, или ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее о разгроме часовни в Остроге на могиле раввина Магарша сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

44
Теги