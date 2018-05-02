Злоумышленнику, который убил женщину и нанес телесные повреждения пяти жителям Умани, объявлено о подозрении, сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

Правоохранителям поступила информация, что в помещении одной из гостиниц города обнаружен труп работника с явными признаками насильственной смерти. На место происшествия была направлена ​​следственно-оперативная группа. В это время в полицию поступил еще ряд сообщений о мужчине, который совершает нападения на прохожих и наносит им различные телесные повреждения. В результате нападения пострадали пять человек, которые обратились за помощью в медицинские учреждения города.

Благодаря неравнодушным гражданам нападавший был задержан на месте. Ему объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и части 3 статьи 15, части 1 статьи 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас следователями готовят ходатайство в суд об избрании последнем меры пресечения в виде содержания под стражей.