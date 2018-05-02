Национальное агентство по предотвращению коррупции приняло решение о проведении полной проверки электронных деклараций еще семи лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015-2017 годы. Проверка этих деклараций продлится 60 календарных дней, сообщает пресс-служба НАПК.
Субъекты декларирования, по которым начнут проверку:
- Быченко Сергей Яковлевич, заместитель председателя Черноморского горсовета Одесской области, за 2016 год;
- Гордейчук Андрей Андреевич, депутат Хмельницкого областного совета, за 2016 (исправленная);
- Купранець Игорь Михайлович, заместитель председателя Национальной полиции Украины ˗ начальник Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины, 2015 года (исправленная) и за 2016 (исправленная);
- Омельянович Денис Сергеевич, народный депутат Украины VIII созыва, 2015 года (исправленная) и за 2016 год;
- Потильчак Александр Иванович, судья Верховного Суда Украины, 2015 года (исправленная) и за 2016 год.
- Хмельнюк Валерий Яковлевич, председатель Черноморского городского совета Одесской области, за 2016 и 2017 годы.
- Чернышев Денис Викторович, заместитель министра юстиции Украины, за 2015 и 2016 годы.
Кроме того, Нацагентство приняло решение о продлении срока полной проверки деклараций 28-ми субъектов декларирования на дополнительные 30 календарных дней.
Также принято решение о результатах осуществления полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015 год, представленной народным депутатом Украины VIII созыва Дмитрием Белоцерковцем.
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