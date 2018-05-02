Сегодня в Одессе планируется проведение сразу трех массовых акций. С самого утра правоохранители и взрывотехники исследовали места массового сбора людей и готовы к любому развитию событий, заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

«Сегодня в Одессе состоится сразу три мероприятия. Поэтому все подразделения МВД действуют в усиленном режиме. На улицах города уже сейчас работает «полиция диалога» - это новое, но очень эффективное подразделение. А также подразделения ТОР - тактико-оперативного реагирования, патрульная полиция, подразделения ГосЧС и Нацгвардия», - приводит его слова пресс-служба МВД.

Яровой отметил, что правоохранители работают не только в местах массового сбора людей, но и на всех улицах города.

По его словам, из-за ограничений движения в городе возникла проблема с пробками.

Напомним, в среду, 2 мая, в 4-ю годовщину трагедии в Одессе, правоохранители усилили патрулирование города.

На территорию Куликова поля граждане могут попасть только через установленные там фильтрационные рамки. Вход на Соборную площадь – свободный. Также в этих районах действуют ограничения движения транспорта.