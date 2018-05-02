Причины затягивания расследования одесской трагедии всем хорошо известны, считает лидер Общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук.

По словам политика, и спустя четыре года одесская трагедия отзывается болью в сердцах украинцев — невозможно забыть о страшной гибели 48 человек.

«И тем сильнее возмущение и справедливый гнев — за эти годы правоохранительные органы так и не дали ответ на вопрос: кто является виновником кровавых событий 2 мая?» — задает риторический вопрос Виктор Медведчук.

Политик считает, что за четыре года веру в справедливое и политически незаангажированное расследование одесской трагедии потеряли не только украинцы, но и мировая общественность.

«Заметьте: сегодня уже почти не слышны призывы правозащитников, представителей международных институций провести объективное расследование событий 2 мая и наказать виновных. По сути, этот вопрос затрагивается только в докладах Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). В частности, в последнем отчете, обнародованном в марте 2018-го, констатируется: «Следствие и судебные процессы в отношении насилия, имевшего место 2 мая 2014 года в Одессе, как и раньше, носили односторонний характер, отрицательно сказываясь на правах жертв и обвиняемых», — обратил внимание лидер «Украинского выбора».

По его мнению, выводы экспертов УВКПЧ как нельзя лучше подтверждает тот факт, что после завершения расследования столкновений на Греческой площади Одессы и оправдания в сентябре прошлого года Ильичевским городским судом Одесской области 19 «куликовцев» двое из них были сразу же арестованы по новому обвинению.

«Арест двух «антимайдановцев», которых обвиняют, как отмечают эксперты УВКПЧ, в «"посягательстве на территориальную целостность Украины" в связи с мирным автопробегом "сторонников федерализации", проведенным в марте 2014 года» (ноябрьский отчет УВКПЧ, 2017 год), показал, что вердикт суда, оправдывающий противников евромайдана, власть не устраивает. К сожалению, в еврореформирующейся Украине в жертву политической и идеологической целесообразности приносятся не только демократические стандарты, но и нормы права, а с инакомыслящими власть не церемонится», — констатирует Медведчук.

В то же время национал-радикалы, которые неоднократно срывали заседания суда, оказывали давление на судей, устраивали беспорядки в дни судебных заседаний, за свои «подвиги» никакой ответственности не несут, подчеркнул лидер «Украинского выбора».

«В связи с чем УВКПЧ выражает обеспокоенность «отсутствием прогресса в расследовании фактов преследования и давления по отношению к судьям, которые рассматривают дела о массовых беспорядках» (мартовский отчет УВКПЧ, 2018 год)», — отметил политик.

В.Медведчук подчеркнул: причины затягивания следствия всем хорошо известны.

«Об этом еще три года назад говорила Саманта Пауэр, которая тогда была представителем США при ООН: «Расследование… наткнулось на большие препятствия не только из-за дефицита компетенции, но из-за дефицита желания привлечь к ответственности тех, кто это осуществлял», — отметил он.

Политик считает, что, деля граждан Украины на два сорта — сторонников и противников евроинтеграции, власть пытается свести счеты со своими политическими оппонентами.

«А потому надежды на объективное расследование и на то, что виновные все-таки понесут наказание, уже никто не питает», — подытожил Медведчук.