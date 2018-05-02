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Утром 2 мая в дежурную часть Новотроицкого отделения полиции поступило сообщение об обнаружении вблизи автостанции тела молодого человека, который покончил жизнь самоубийством путем повешения.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области, на месте происшествия следственно-оперативная группа установила личность мужчины. Им оказался сотрудник местного отделения полиции.

Назначено проведения служебного расследования. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 29 апреля на Херсонщине  нашли дома повешенным начальника Горностаевского райотделения Национальной полиции в Херсонской области. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство с пометкой самоубийство) Уголовного кодекса Украины.

  
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