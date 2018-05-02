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В среду, 2 мая, Украина будет одной из самых жарких в Европе и окрестностях, сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Обратите внимание! В Марокко, Алжире, Тунисе, Испании, Португалии – какие-то жалкие + 10 + 16 градусов, а у нас 2 мая ожидается + 25 + 30 градусов!» - написала она в Facebook.

Ясная погода будет доминировать повсеместно в Украине.

Однако отдельные островки дождей и гроз могут возникнуть периодически на Западе, в Житомирской, Винницкой областях и на севере Киевщины.

В Киеве 2 мая будет сухо ясно и + 28 + 30 градусов.
ForUm

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