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Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз назначен ответственным за взаимодействие с родственниками крымских политзаключенных. Об этом сообщил глава Меджлиса Рефат Чубаров в Facebook.

Он пояснил, что соцсети заполнили тревожные известия родных, а затем и сообщения адвокатов и правозащитников о критическом состоянии крымского татарина, политзаключенного Узеира Абдуллаева, умиравшего в СИЗО Симферополя из-за неоказания ему необходимой медицинской помощи.

«О столь страшном состоянии Узеира Абдуллаева стало известно лишь 27 апреля 2018 года во время судебного заседания в подконтрольном российским оккупантам «Верховном суде» Крыма, когда Абдуллаев заявил про жалобы на состояние здоровья и неоказание ему медицинской помощи в СИЗО. При этом было сказано, что у него «третьи сутки высокая температура, под 40 градусов, и главное – опухла левая нога. Врачи не сообщают о диагнозе». Узеиру было настолько плохо, что он не мог стоять на ногах», - написал Чубаров.

Он отметил, что избежать смерти Абдуллаева удалось благодаря многим вовлеченным для его спасения людям.

«В то же время, едва не случившееся с молчаливого согласия российских оккупационных властей убийство одного из политзаключенных понудило нас кардинально проанализировать устоявшуюся систему правовой защиты политических заключенных во временно оккупированном Крыму», - подчеркнул глава Меджлиса.

«Взаимодействие с родственниками политзаключенных Крыма, независимо от их национальности, а также их адвокатами по всем вопросам, связанным с их защитой, в Меджлисе крымскотатарского народа возложено на заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза», - резюмировал Чубаров.

 
ForUm

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