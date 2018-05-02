Специальный прокурор США Роберт Мюллер, который занимается расследованием вмешательства России в президентские выборы США 2016 года, направил президенту США Дональду Трампу 40 вопросов. Он в ответ назвал это позором, сообщает The New York Times.

«Вопросы касаются, в первую очередь, директора ФБР Джеймса Коми, который возглавлял расследование возможного вмешательства России в президентские выборы в США, и встречи между руководителями президентской кампании Трампа и россиянами в Trump Tower в 2016 году», - говорится в сообщении, передает 112 Украина.

В нескольких вопросах также упоминается о возможной связи с Россией зятя Трампа, Пола Манафорта и Майкла Флинна.

Речь об Украине идет только в одном вопросе: «Насколько вы были причастны к смене платформы Республиканской партии относительно предоставления оружия Украине?».

«Это так позорно, что вопросы, связанные с российской охотой на ведьм, «слили» в СМИ. Никаких вопросов о сговоре. Это выдуманное, фальшивое преступление, сговор, которого не было, и расследование началось с незаконно просочившейся секретной информации», - написал Трамп в своем Twitter.

Напомним, 16 февраля власти США выдвинули обвинения в отношении 13 граждан России и трех российских организаций в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 года. Обвинительное заключение подготовил аппарат спецпрокурора США Роберта Мюллера. Среди обвиняемых российский предприниматель Евгений Пригожин и 12 сотрудников «Агентства интернет-исследований», так называемой «фабрики троллей».

Путин потребовал от США доказательств вмешательства РФ в выборы и заявил, что правительство России никогда не выдастграждан страны, которых Вашингтон обвиняет в хакерских атаках в период предвыборной кампании в США 2016 года.

В марте республиканцы в комитете по разведке Палаты представителей завершили проект доклада, в котором говорится о том, что не было никакого заговора или координации действий между избирательной кампанией нынешнего президента США Дональда Трампа и Россией.