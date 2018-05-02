За сутки 1 мая ситуация в районе проведения Операции объединенных сил зафиксировано 52 обстрела позиций украинских военных.
При этом, по данным пресс-центра штаба ООС, российско-террористические войска 13 раз вели огонь из тяжелого вооружения.
Самые активные действия продолжались в районах населенных пунктов Авдеевка, Шахта «Бутовка», Марьинка, Светлодарск, Луганское, Лебединский, Старогнатовка, Невельское.
Ночью 2 мая противник дважды вел огонь из 120-мм минометов по опорному пункту на луганском направлении.
В ходе боевых действий за прошедшие сутки двое военнослужащих получили ранения. По состоянию на 7:00 2 апреля потерь нет.
По данным разведки, противник понес потери – 4 боевика.
Грубо нарушая международное гуманитарное право, оккупанты в конце прошлых суток, в 23:00, совершили огневой налет из артиллерии калибра 152 мм на населенный пункт Троицкое, выпустив по мирному селению, где нет позиций украинских подразделений, 15 снарядов.
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