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За сутки 1 мая ситуация в районе проведения Операции объединенных сил зафиксировано 52 обстрела позиций украинских военных.

При этом, по данным пресс-центра штаба ООС, российско-террористические войска 13 раз вели огонь из тяжелого вооружения.

Самые активные действия продолжались в районах населенных пунктов Авдеевка, Шахта «Бутовка», Марьинка, Светлодарск, Луганское, Лебединский, Старогнатовка, Невельское.

Ночью 2 мая противник дважды вел огонь из 120-мм минометов по опорному пункту на луганском направлении.

В ходе боевых действий за прошедшие сутки двое военнослужащих получили ранения.  По состоянию на 7:00 2 апреля потерь нет.

По данным разведки, противник понес потери – 4 боевика.

Грубо нарушая международное гуманитарное право, оккупанты в конце прошлых суток, в 23:00, совершили огневой налет из артиллерии калибра 152 мм на населенный пункт Троицкое, выпустив по мирному селению, где нет позиций украинских подразделений, 15 снарядов.
ForUm

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