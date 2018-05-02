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По данным управления по вопросам гражданской защиты ОГА, спасатели на подъеме на Говерлу в 1 км от «Заросляка» обнаружили на тропе тело 66-летнего туриста из г. Вараждин, Хорватия.

Как сообщает сайт города Ивано-Франковск, ЧП произошло утром 30 апреля.

Известно, что мужчина поднимался на Говерлу в составе туристической группы из 12 человек.

Для проведения аварийно-спасательных работ было привлечено 6 спасателей и 1 ед. тех. ПРВ Ворохта, которые помогли сотрудникам полиции перенести тело погибшего к подножию горы.

Обстоятельства и причина смерти устанавливаются.

 

 
ForUm

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