По данным управления по вопросам гражданской защиты ОГА, спасатели на подъеме на Говерлу в 1 км от «Заросляка» обнаружили на тропе тело 66-летнего туриста из г. Вараждин, Хорватия.

Как сообщает сайт города Ивано-Франковск, ЧП произошло утром 30 апреля.

Известно, что мужчина поднимался на Говерлу в составе туристической группы из 12 человек.

Для проведения аварийно-спасательных работ было привлечено 6 спасателей и 1 ед. тех. ПРВ Ворохта, которые помогли сотрудникам полиции перенести тело погибшего к подножию горы.

Обстоятельства и причина смерти устанавливаются.