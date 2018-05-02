В сети появилось видео избиения нардепа Мустафы Найема на Бессарабской площади в Киеве, на котором зафиксированы 5 нападающих.
Видеозапись обнародовал в Facebook Александр Кузьменко.
На видео видно, как 5 мужчин окружили Найема, и один из них после словесной перепалки наносит нардепу несколько ударов в лицо.
Напомним, 30 апреля в районе Бессарабской площади в Киеве избили народного депутата Мустафу Найема.
Через некоторое время стало известно, что правоохранители задержали трех человек.
По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Позже было открыто еще одно производство по статье «Умышленное телесное повреждение средней степени».
1 мая злоумышленникам было объявлено о подозрении.
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