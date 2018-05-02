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В сети появилось видео избиения нардепа Мустафы Найема на Бессарабской площади в Киеве, на котором зафиксированы 5 нападающих.  

Видеозапись обнародовал в Facebook Александр Кузьменко.  

На видео видно, как 5 мужчин окружили Найема, и один из них после словесной перепалки наносит  нардепу несколько ударов в лицо. 

Напомним, 30 апреля в районе Бессарабской площади в Киеве избили народного депутата Мустафу Найема.

Через некоторое время стало известно, что правоохранители задержали трех человек.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Позже было открыто еще одно производство по статье «Умышленное телесное повреждение средней степени».

1 мая злоумышленникам было объявлено о подозрении.
ForUm

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