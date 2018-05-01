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Народный депутат Украины Мустафа Найем, вместо поездки с министром инфраструктуры в Мариуполь, устроил разборку в центре Киеве, в результате которой получил удар в челюсть, сообщает ГолосUA.  

«Если подрезают, ведут себя по-хамски и с гонором, не уступаю принципиально. В общем, преградил дорогу. Началась перепалка. Вызвал 102. Водитель и пассажир кубика поменялись местами и решили вызвать своих ребят. Приехали ребята, человека четыре-пять. Перепалка закончилась дракой», - сообщил Мустафа Найем на своей странице в Facebook.

С версией народного депутата не согласен Алексей Сабада, один из участников конфликта, который находился во второй, подъехавшей машине.

«Найем был возбужден, хамил и вел себя вызывающе, угрожал своим статусом народного депутата и связью с Аваковым. Мы не подъехали, а проезжали мимо и нас было не четыре-пять, а двое», - сообщил Алексей. 

По его словам, «Найем первый начал распускать язык и руки». «Он упивается своей властью, считает что может всех учить и наказывать. Кто он такой? Что он про себя возомнил? Он из Афганистана, а ребята по национальности чеченцы, он точно знает, что на востоке так разговаривать нельзя. Никто не будет терпеть хамство. Если такой правильный, мог просто вызвать полицию, а не устраивать драку в центре города! Отдельный вопрос про то, что ему там прооперировали? Никто челюсть ему не ломал. Он прекрасно общался, так с поломанной челюстью себя не ведут. Теперь он из грозного учителя превратился резко в жертву», - сообщил Алексей Сабада, находившийся в машине прибывшей на место драки.

Согласно информации от источника в министерстве инфраструктуры, Мустафа Найем вместе с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном в этот день на поезде должны были ехать в Мариуполь для инспекции дороги Мариуполь-Николаев-Одесса. Однако утром Найем отменил участие в поездке, сославшись на занятость в более важных делах.
ForUm

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