На Донбассе покончил с собой украинский военнослужащий. Об этом заявил во время брифинга первый заместитель командующего Объединенными силами генерал-майор Валерий Залужный, сообщает пресс-центр штаба ООС.

«Утром 30 апреля покончил жизнь самоубийством один военнослужащий. Предварительной причиной самоубийства стала неразделенная любовь. На месте работала следственная группа национальной полиции. Продолжается расследование», – отметил он.

«Выражаем искренние соболезнования семье погибшего. И еще раз подчеркиваем, что самое дорогое, что есть у человека - это его жизнь. Командование Объединенных сил проведет детальное расследование, его результаты будут обнародованы», – говорится в сообщении.