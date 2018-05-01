Народный депутат Мустафа Найем, который 30 апреля пострадал в результате конфликта на дороге, прооперирован.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Сергей Лещенко.

По словам нардепа, Найем вечером 30 апреля да показания полиции.

«Поступают сигналы, что подозреваемые уже пытаются «порешать» вопрос. Хамство и деньги порождают вседозволенность, а потом – уголовные преступления. Если мы хотим быть нормальной страной, то единственный выход из ситуации - это необратимость наказания», – написал он.

Как сообщалось ранее, 30 апреля в районе Бессарабской площади в Киеве избили народного депутата Мустафу Найема.

Через некоторое время стало известно, что правоохранители задержали трех человек.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Позже было открыто еще одно производство по статье «Умышленное телесное повреждение средней степени».