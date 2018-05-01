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Министерство обороны Южной Кореи видит признаки того, что Северная Корея начала демонтаж пропагандистских громкоговорителей вдоль общей границы.

Этого шага Сеул ожидал от Пхеньяна после того, как сам накануне заявил об аналогичных мероприятиях, сообщает Укринформ.

Сеул начал вести психологическую атаку на КНДР - транслировать пропаганду, новости и поп-музыку через громкоговорители - в январе 2016 года, после очередного испытания ядерного оружия Пхеньяном. КНДР в ответ транслировала свою пропаганду. 

Вещание обе стороны выключили за несколько дней до встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чже Ина 27 апреля.

Как сообщалось, 27 апреля во время саммита президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына достигнута договоренность о подписании мирного договора, который должен будет положить формальное окончание войне, разделившей полуостров в 1953 году.
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