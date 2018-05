В ночь с 29 на 30 апреля ракетный удар поразил базы проасадовских сил на территории Сирии.

Сообщалось о поражении двух целей в провинциях Хама и Алеппо, а также как минимум о 18 погибших иранских бойцах, которые выступают в поддержку Дамасского правительства.

Аналитик Le Beck International Майкл Хоровитц отмечает, что одна из пораженных целей представляет собой подземный завод по производству ракет, сообщает УНИАН.

Обращает на себя внимание мощность и продолжительность взрыва, которая может объясняться хранением на пораженном объекте взрывоопасных материалов или боеприпасов, сообщает международная группа расследователей Conflict Intelligence Team.

Video purportedly depicting the explosion last night inside the Taqsis Mount base south of Hama #Syria pic.twitter.com/5hNE0RMCCw