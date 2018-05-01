также в разделеМир
США отложили введение пошлин на сталь и алюминий 20
США заявляют, что у Ирана есть полноценная ядерная программа 18
На границе КНДР и Южной Кореи начали разбирать пропагандистские громкоговорители 19
Число жертв теракта в Кабуле возросло до 29 человек 66
Пашиняна выдвинули кандидатом на пост премьера Армении 35
КНДР перейдет в один часовой пояс с Южной Кореей 41
Глава МВД Британии подала в отставку из-за скандала с мигрантами 45
Жертвами теракта в Кабуле стал 21 человек, среди них 4 журналиста 45
Экологи бьют тревогу: Россия запустила плавучую АЭС 137
Турция купит С-400 у РФ, несмотря на угрозу санкций 111
СМИ узнали о вмешательстве российских ботов в британские выборы 36
Правящая партия Армении не будет выдвигать кандидата на пост премьера 45
Трамп назвал сроки встречи с Ким Чен Ыном 48
В РФ признали, что заблокировать Telegram невозможно 68
Помпео предостерег Турцию от покупки российской ракетной системы 100
В России сносят корпуса института, в котором разработали «Новичок» 94
Путин поручил создать атлас мира «без искажения географической правды» 63
Группа ABBA записала новые песни впервые за 35 лет 99

В ночь с 29 на 30 апреля ракетный удар поразил базы проасадовских сил на территории Сирии.

Сообщалось о поражении двух целей в провинциях Хама и Алеппо, а также как минимум о 18 погибших иранских бойцах, которые выступают в поддержку Дамасского правительства.

Аналитик Le Beck International Майкл Хоровитц отмечает, что одна из пораженных целей представляет собой подземный завод по производству ракет, сообщает УНИАН.

Обращает на себя внимание мощность и продолжительность взрыва, которая может объясняться хранением на пораженном объекте взрывоопасных материалов или боеприпасов, сообщает международная группа расследователей Conflict Intelligence Team.

Хотя официально никто не взял на себя ответственность за удары, гибель иранских бойцов и удар по ракетному заводу свидетельствуют о том, что атака была нанесена израильскими силами, отмечают эксперты. 

Как сообщал ForUm, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли военные удары в Сирии в ответ на применение президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.

Основными целями ударов были три объекта на западе Сирии, где занимаются исследованиями и производством химического оружия.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

33
Теги