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В Киеве на Трухановом острове обнаружили пакет с боеприпасами и взрывчаткой, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

Правоохранители получили сообщение от мужчины о том, что он выловил в воде ведро и пакет с патронами и гранатами.

На место происшествия прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа. При осмотре вещей обнаружили предметы, похожие на четыре корпуса гранат, запалы, пять тротиловых шашек, десять выстрелов для подствольного гранатомета, пять магазинов к автомату и более 1,5 тысячи патронов различного калибра. Все это отправили для проведения экспертизы.

Материалы внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений, решается вопрос об открытии уголовного производства. Оперативники работают над установлением владельца изъятых предметов.

 
ForUm

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