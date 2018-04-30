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Работа «Одесского припортового завода» полностью остановлена из-за приостановки подачи газа.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель директора в ОПЗ Николай Щуриков.

«Сегодня принято решение о полной остановке ОПЗ. Причина - получение уведомления от «Укртрансгаза» о нарушении компанией ВЭК условий договора транспортировки газа на ОПЗ и приостановке подачи газа на завод», – написал он.

Напомним, Одесский припортовый завод по причине выхода из строя одного из агрегатов был вынуждено остановлен с 1 ноября 2017 года.

29 января 2018 года ОПЗ возобновил производство

 
ForUm

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