Волонтер Роман Доник на своей странице в Facebook опубликовал список населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, входящих в зону боевых действий согласно новым правилам в связи с началом проведения операции Объединенных сил.

«Все остальные населенные пункты до границ с Харьковской и Днепропетровской областей входят в «зону безопасности». Для них до отдельного распоряжения командующего операцией ОС ничего не меняется. Обо всех ограничениях и создании районов «ограниченного доступа» и «запрещенного доступа» командование ООС будет оповещать заранее. Ну, насколько это будет нужно в зависимости от обстоятельств и оперативной обстановки», – подчеркнул он.

Напомним, 30 апреля антитеррористическая операция на востоке Украины переформатирована в операцию Объединенных сил.

Смена формата АТО на ООС прописана в законе о реинтеграции Донбасса.

Согласно документу, в районе конфликта главным теперь будет Объединенный оперативный штаб ВСУ.

Он будет руководить силами и средствами ВСУ, других военных формирований, МВД, Нацполиции, которые привлекаются «к сдерживанию и отпору российской агрессии в Донецкой и Луганской областях».

С объявлением начала проведения ООС на территории Донецкой и Луганской областей будет действовать особый порядок.

Командование ООС также определило зону безопасности, прилегающую к району боевых действий.