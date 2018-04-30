Вчера, 29 апреля, пограничники Измаильского отряда задержали гражданина Норвегии при попытке незаконно пересечь государственную границу, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

О появлении неизвестного на берегу реки Дунай информацию получил участковый инспектор пограничной службы.

Немедленно на проверку выехал пограничный наряд, который задержал иностранца с поличным. Интересным фактом является то, что границу он пытался пересечь с помощью двух пластиковых бочек. Горе-путешественник объяснил, что планировал попасть в Африку через Румынию и другие страны ЕС.

В ходе проверки документов также выяснилось, что он превысил сроки пребывания на территории Украины. Кроме того, пограничники обнаружили у нарушителя 128 таблеток с наркосодержащим веществом, средства в сумме более 14 тыс. гривен, 6 гаджетов и 6 единиц бижутерии.

По данному факту пограничники сообщили взаимодействующие органы.

За попытку незаконного пересечения государственной границы и нарушение правил пребывания на территории Украины на норвежца составлены процессуальные документы. Дальнейшую его судьбу решит суд.