Украинские туристы, которые не могли вернуться из Египта, вылетели домой. Об этом в Twitter сообщил начальник управления Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

«Задержавшиеся в Шарм-эль-Шейхе украинцы возвращаются на Родину. Ситуация на контроле МИД Украины», - написал он.

Напомним, 27 апреля по техническим причинам из аэропорта Шарм эль-Шейх был задержан вылет чартерного самолета авиакомпании UM Air с 215 украинскими туристами во Львов.

Также по определенным причинам не смог улететь в Украину самолет авиакомпании Egypt Air, который был зафрахтован украинским авиаперевозчиком.