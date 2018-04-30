Парламент Северной Кореи принял решение с субботы, 5 мая, перейти в один часовой пояс с Южной Кореей. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Укринформ со ссылкой на Yonhap.

Во время встречи с президентом Южной Кореи в пятницу северокорейский лидер Ким Чен Ын сказал, что его страна подвинет стрелку часов вперед на 30 минут, вернувшись к единому для двух стран времени.

Лидер КНДР сказал, что решение об унификации часового пояса является «первым практическим шагом к национальному примирению и единству», - говорится в сообщении.

«Поскольку именно мы меняли стандарт времени, мы и вернемся к оригинальному времени», - сказал Ким.

Унификация времени была обещанием Кима, а не вопросом, который был согласован на саммите на прошлой неделе. Однако быстрое объявление Северной Кореи, возможно, демонстрирует решимость улучшить отношения с Сеулом и внедрить ряд межкорейских соглашений саммита, отмечает издание.

Как известно, в 2015 году Северная Корея изобрела «Время Пхеньяна» и перевела стрелки на 30 минут назад. В КНДР тогда объяснили такое решение попыткой отойти от наследия колониального правления Японии.

Местное время в Японии и Южной Корее, установленное во время японского правления с 1910 до 1945 года, было одинаковым и опережало Всемирное координированное время на 9 часов.

Как сообщалось, 27 апреля во время саммита президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына достигнута договоренность о подписании мирного договора, который должен будет положить формальное окончание войне, разделившей полуостров в 1953 году.