В Кременчуге жестоко избили активиста и члена партии «Рух нових сил» Олега Филипаса.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области, по показаниям 52-летнего пострадавшего к его избиению причастны трое мужчин. «Незнакомцы ворвались в частный дом, в котором находился кременчужанин, и, нанеся многочисленные удары, исчезли в неизвестном направлении. Мужчину госпитализировали. Полиция реализует комплекс оперативно-следственных действий», – говорится в сообщении.

В Единый реестр досудебных расследований сведения внесены по двум статьям Уголовного кодекса Украины - умышленное средней тяжести телесное повреждение (ст. 122) и нарушение неприкосновенности жилища (ст. 162).

В то же время в пресс-службе политсилы сообщили, что Филипас связывает нападение со своей политической активностью.

«Вооруженные люди ворвались в его частный дом и нанесли многочисленные удары. Поломаны две руки и есть многочисленные переломы. В четверг у мужчины будет операция.