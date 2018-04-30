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За прошедшие сутки российско-оккупационные войска совершили 47 обстрелов позиций украинских защитников, сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на луганском направлении из запрещенной минского соглашениями 122-миллиметровой артиллерии противник вел огонь по нашим укреплениям вблизи Причепиловки, а из 82-миллиметровых минометов – в районе Новозвановки. Кроме этого, минометы калибра 82 миллиметра, гранатометы различных систем и зенитную установку агрессор применил по защитникам Новгородского, а стрелковое оружие – дважды по защитникам Станицы Луганской.

На донецком направлении из 82-миллиметровых минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли защитников Авдеевки и шахты «Бутовка». Кроме этого, из различных видов пехотного вооружения – гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – огонь велся по нашим опорным пунктам вблизи Водяного, Марьинки, Красногоровки, Павлополя, опытно, Каменки, Широкино, Песок, Невельского и Лебединского. Также в районе Водяного агрессор применил противотанковый ракетный комплекс.

В результате вражеских обстрелов один украинский воин получил ранение. Еще один наш военнослужащий - получил боевое травмирование. Пострадавших защитников доставили в лечебные учреждения и им оказана квалифицированная медицинская помощь.
ForUm

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