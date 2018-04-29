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28 апреля в 14:00 на блокпосту на севере оккупированной Горловки шесть вооруженных боевиков остановили патруль СММ ОБСЕ, состоящий из пяти сотрудников на двух бронированных автомобилях, которые направлялись на неподконтрольные правительству районы Донецкой области.

Как говорится в отчете Миссии, члены вооруженных формирований требовали провести обзор багажников автомобилей СММ, и патруль принял это требование.

После проверки багажников они также требовали открыть все ящики для инструментов с обоих автомобилей, чтобы «убедиться, что СММ не перевозит оружие». Наблюдатели объяснили, что мандатом Миссии предусмотрена свобода передвижения и это требование является ограничением их свободы передвижения. Тогда члены вооруженных формирований ответили, что наблюдатели могут или выполнить их требование, или вернуться на подконтрольные правительству районы. Патруль связался с базой и получил совет подождать инструкции, тем временем члены команды СММ общались с собеседниками из вооруженных формирований.

В 15:17 два человека подошли к членам патруля миссии и сообщили, что если те не выполнят требование показать содержимое ящиков для инструментов или вернуться обратно в подконтрольных правительству районов, они вызовут «команду специального назначения», чтобы та увезла наблюдателей в другое место для проверки содержания обоих автомобилей.

В 15:36 наблюдателям позволили проехать, но только после того как они показали содержимое ящиков для инструментов, аптечек и спальных мешков. Команда СММ благополучно вернулась на базу в Донецке.
ForUm

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