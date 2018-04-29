Во время взрыва гранаты в Киеве погиб 45-летний журналист Виталий Кукса. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на источники.

Известно, что он был мобилизован и служил в зоне АТО связистом. Много писал о войне и на военные темы, публиковался во многих украинских изданиях. Служил начальником Управления по связям с общественностью и СМИ в Госспецсвязи. Сейчас, по данным ТСН, официально безработный.

Источники также сообщили имя пострадавшего – это 24-летний Андрей Сероштан. Официального места работы не имеет. Именно он, по данным источников, находился за рулем.

Также источники сообщают, что граната разорвалась в руках у Куксы, а в машине нашли пусковой рычаг гранаты. Причиной событий стал семейный конфликт.

Напомним, взрыв в автомобиле Chevrolet произошел на улице Михаила Драгоманова в Дарницком районе Киева вечером 27 апреля. В результате один человек погиб, еще один получил травмы. На данный момент состояние здоровья пострадавшего оценивается как тяжелое.

Полиция впоследствии сообщила, что погибший и раненый – киевляне и были знакомы. Правоохранители рассматривают две версии событий.

Как сообщил нардеп Игорь Мосийчук, погибший и раненый приходятся друг другу отчимом и пасынком.