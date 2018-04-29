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Российские боты пытались помочь лидеру оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбину выиграть прошлогодние выборы.

Об этом говорится в совместном расследовании газеты Times и Университета Суонси, передает Украинская правда.

«В рамках исследования удалось обнаружить 6 500 российских аккаунтов в Twitter, которые активно агитировали за Корбина за несколько недель до выборов. Много аккаунтов имели в профиле женские английские имена, но на самом деле управлялись ботами», - пишет издание.

«9 из 10 сообщений, которые распространялись этими аккаунтами, поддерживали лидера лейбористов, и наоборот – 9 из 10 твитов, которые вспоминали консерваторов, были отрицательными. Интерес к другим основным политическим партиям был незначительным», - говорится в исследовании.

Сама Лейбористская партия, к которой газета обратилась за комментарием, сообщила, что она «не знает ни о каких автоматизированных ботах, не платила за эти услуги и не знает ничего о сторонниках партии, которые могли бы этим заниматься».

В то же время лейбористы предположили, что российские боты могли поддерживать консерваторов.

Британские ученые заявляют, что обнаруженные фейковые аккаунты – лишь вершина айсберга, и призывают Twitter провести более детальное расследование.

Ранее США и Великобритания заявили, что российские хакеры, которых поддерживает Кремль, инфицировали компьютерные маршрутизаторы во всем мире в рамках кампании, нацеленной на государственные учреждения, частные компании и объекты критической инфраструктуры.

Как сообщалось, в ноябре 2017 года Британия обвинила РФ в кибератаках на СМИ, телекомуникации и энергетику.

 
ForUm

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