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Арестованного в России украинского журналиста Романа Сущенко перевели из одиночной камеры. Об этом сообщил его защитник Марк Фейгин.

«Сущенко опять перевели из одиночки, куда он был помещен сразу после лишения меня адвокатского статуса, в камеру на двоих», - написал он в Facebook.

Ранее СМИ сообщили, что в ночь на 25 апреля Сущенко перевели в камеру-одиночку, по словам сотрудников СИЗО, - в «интересах национальной безопасности России».

24 апреля российский адвокат Марк Фейгин, который защищал интересы Романа Сущенко, заявил, что его лишили адвокатского статуса. В связи с этим дело Сущенко будет вести другой адвокат.

27 марта Московский городской суд начал рассматривать по существу уголовное дело против украинского журналиста Романа Сущенко

Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года.

В ФСБ заявили, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил и нацгвардии России. В то же время в Минобороны Украины назвали данное заявление провокацией.

7 октября следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже.

 
ForUm

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