В правительстве Венгрии назвали шокирующим и возмутительным акт вандализма в Берегово в отношении реформаторской церкви.

Соответствующее заявление опубликовано канцелярией премьер-министра Виктора Орбана, сообщает Mukachevo.net.

«Ночью в четверг было атаковано место для церковной жизни местных венгров, нарушена религиозная толерантность, которой раньше всегда характеризовались жители Закарпатья. Нападение является преступлением не только против местной реформатской общины, но и на храм, где последние два года продолжаются масштабные восстановительные работы», - отмечается в заявлении.

Как известно, средства на реставрацию здания церкви в Берегово предоставила Венгрия.

Венгерское правительство выражает солидарность с закарпатскими венграми и ожидает от украинской власти скорейшего установления преступников и предотвращения подобных случаев в будущем.

Надпись на стене реформаторской церкви обнаружили на этой неделе, почти сразу после того, как были завершены реставрационные работы на фасаде здания.