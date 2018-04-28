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Сотрудники Государственной фискальной службы Херсонской области совместно с сотрудниками управления патрульной полиции обнаружили незаконное производство вина, фальсифицированного под известные французские и испанские торговые марки.

По данным пресс-службы ГФС, было установлено, что производственные мощности одного из предприятий области, которое производит подакцизную продукцию, используются группой лиц для незаконного массового производства и сбыта фальсифицированных алкогольных напитков (в т.ч. их экспорта в страны ЕС и США). При этом фигуранты не имели никаких разрешительных документов на право изготовления, хранения, транспортировки и сбыта подакцизных товаров.

На основании постановлений суда проведены обыски на производственных мощностях, которые использовались фигурантами, и в контейнере с готовой продукцией, предназначенной для экспорта в США, находившийся на территории таможенного поста «Херсон-Центральный».

По результатам обысков из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 6420 бутылок фальсифицированного французского и испанского вина стоимостью более 3,3 млн грн.

Кроме того, был задокументирован и прекращен факт незаконного таможенного оформления фальсификата с наклеенными этикетками известных иностранных торговых марок и его распространения по территории Украины через сеть Интернет.

Решением суда на подакцизные товары наложен арест.

Продолжаются следственные действия.
ForUm

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