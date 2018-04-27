В Славянске Донецкой области начал курсировать троллейбус, оформленный в бело-голубой символике «Оппозиционного блока» (ранее Партии регионов), с рекламной надписью благодарности народному депутату Украины Олегу Недаве.



«Цей тролейбус придбано за інніціативи та сприяння народного депутата України Олега Недави», - нанесено большими буквами из бело-голубого оракала на троллейбусе.





Согласно информации, опубликованной в местных СМИ, стоимость троллейбуса – 4,25 млн грн, которые были перечислены компании поставщику автобуса со счетов мэрии города Славянска.





«Этот троллейбус купила громада города Славянска. Каждый взрослый житель города имеет отношение к покупке этого троллейбуса, мы все скинулись своими налогами и купили этот троллейбус. По цене на 30% дороже рыночной. Мэр с депутатом заработали, а теперь еще и пытаются пиариться на этой афере! Да еще и покрасили все в символику Оппоблока. Наверное боятся красить в символику БПП, страшно», - считают в партии «Самопоміч» города Славянcка.





Это не первый раз, когда Олег Недава присваивает себе достижения местных властней. Ранее издание «Славгород» сообщало как День райцентра Александровка «превратился в личную вечеринку народного депутата Недавы: крепкие хозяйственники из команды Иванющенко снова в авангарде».