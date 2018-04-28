Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины с начала апреля текущего года обнаружили 14 тайников с военными средствами поражения в районе проведения антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Схроны были обустроены в заброшенных зданиях и копанках, а также вблизи автодорог и некоторых населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

Правоохранители изъяли из тайников 3 кассетные боеприпасы к реактивной системе залпового огня «Ураган», 7 танковых и артиллерийских снарядов, 2 противотанковые мины и 4 гранатомета. Также было выявлено более 800 гранатометных выстрелов и снарядов, 2 мины МОН-90, более 70 гранат, почти 19 тысяч патронов различного калибра, 4 сигнальные мины и 20 взрывателей к артиллерийским снарядам.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для установления происхождения выявленных средств поражения и лиц, причастных к противоправной деятельности.

Также в одном из районов Мариуполя сотрудники СБУ обнаружили скрытое место незаконного хранения боеприпасов и взрывчатки.

Из тайника, обустроенного в заброшенном здании дачного кооператива вблизи газораспределительной станции правоохранители изъяли 6 гранат РГД-5, гранату Ф-1, тротиловую шашку, взрыватель и почти 400 патронов различного калибра.

По оперативной информации, боевики незаконных вооруженных формирований планировали использовать обнаруженные средства поражения для организации терактов в Мариуполе.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.