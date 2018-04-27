Украина высоко ценит и готова принять участие в саммите НАТО, но Венгрия ищет поводы для блокирования этого вопроса.

Об этом заявил украинским журналистам в пятницу в Брюсселе глава Миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко в ответ на очередное заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярто, сообщает Укринформ.

«Участие в саммите для нас важно и интересно. Для этого мы осуществляем все необходимые шаги. Как они интерпретируются, воспринимаются венгерской стороной – в этом действительно есть серьезная проблема. Венгрия фактически доводит ситуацию до абсурда; собирает все больше каких-то новых аргументов, которые далеко выходят за рамки закона об образовании», - подчеркнул посол.

Пристайко напомнил, что позиция НАТО в этой противоречивой ситуации заключается в том, что это двусторонний вопрос, и Будапешт не должен его выносить на международный форум Альянса.

Министры иностранных дел стран-членов НАТО в пятницу обсудят евроатлантические стремления Украины стать членом Альянса.

Как сообщал ForUm, Венгрия уже в третий раз заблокировалапроведение комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензии к языковой статье украинского закона об образовании.

12 февраля глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя запланированное на 14-15 февраля заседание НАТО на уровне министров обороны, заявил, что его страна и дальше ветирует участие Украины в этом мероприятии и что поэтому генеральный секретарь этой организации уже сообщил участникам о невозможности проведения такой встречи.

20 марта Сиярто заявил о намерении заблокировать участие Президента Украины Петра Порошенко в саммите НАТО, что состоится в Брюсселе в июле 2018 года.

Отношения между Украиной и Венгрией обострились в связи с новым украинским законом об образовании, который вступил в силу 28 сентября прошлого года. Норма закона о языке образования, государственном, вызвала критику в некоторых кругах в Украине и за рубежом. В частности, официальный Будапешт увидел в этом нарушение прав венгерского меньшинства. Венгрия одновременно заявляет, что готова к консультациям, но не может согласиться с ситуацией, когда «закон значительно сократил права нацменьшинств» и будет прибегать к дальнейшим дипломатическим шагам, пока закарпатские венгры не покажут, что ситуация решилась. Киев эти обвинения отвергает.