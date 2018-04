Шведская группа ABBA сообщила, что впервые за 35 лет записала новые песни.

«Мы все почувствовали, что было бы здорово после 35 лет объединить усилия и пойти в студию звукозаписи. Мы это сделали. Очень радостный опыт!», - сообщили музыканты в Instagram.

❤️ #abbaofficial #abba Публикация от @ abbaofficial 27 Апр 2018 в 4:11 PDT

Результатом этого стали две новые песни, одна из которых называется I Still Have Faith In You.

Песни должны презентовать в декабре.

Группа ABBA была создана в 1972 году. В 1974 году музыканты победили на «Евровидении» с песней Waterloo. Считается, что группа распалась в 1983 году.