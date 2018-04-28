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Департамент специальный расследований ГПУ утвердил и направлен в суд обвинительный акт в отношении так называемого «титушки»  по обвинению в пособничестве и содействии правоохранительным органам в спланированной провокации, превышении власти и незаконном задержании активистов общественного движения «Автомайдан», применении к ним насилия, причинении телесных повреждений различной степени тяжести и умышленном повреждении их автомобилей в январе 2014 года в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В дальнейшем незаконно задержанных граждан доставили в одно из райуправлений милиции Киева, где правоохранители и «титушки» предоставили заведомо ложные показания, соединенные с обвинением активистов в тяжких преступлениях, на основании которых их задержали, привлекли к уголовной ответственности за якобы хулиганские действия и арестовали.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 384 УК Украины (пособничество в превышении власти, сопровождавшееся насилием и повлекшее тяжкие последствия, а также заведомо ложное показание).

Долгое время обвиняемый скрывался от следствия и суда в странах Европы, а в ноябре 2017 был задержан правоохранителями.

В отношении других лиц, причастных к этому преступлению, в частности, заместителя начальника ГУ МВД Украины в Киеве, заместителя начальника УБНОН, 4 сотрудников этого подразделения, командира роты и 9 милиционеров ПМОП «Беркут» и 5 «титушек» обвинительные акты рассматриваются в судах.
ForUm

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