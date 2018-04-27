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Генпрокуратура провела ряд обысков на предприятиях в рамках расследования умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах предприятиями-экспортерами сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах предприятиями-экспортерами сельскохозяйственной продукции и злоупотребления служебным положением должностными лицами Государственной фискальной службы по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 УК Украины», - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования установлено, что ряд субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности осуществляют незаконную предпринимательскую деятельность, направленную на перемещение сельскохозяйственной продукции за пределы территории Украины.

«Приобретение сельскохозяйственной продукции предприятиями документально не отражено, а для ее производства отсутствуют необходимые условия (собственные или арендованные земельные участки, складские помещения, транспортные средства, основные средства, наемные работники), что свидетельствует о проведении операций по легализации товаров неустановленного происхождения. Экспортированная продукция закупается у населения за наличные без соответствующего удержания налога на доходы физических лиц. Кроме того, указанными предприятиями не декларируется и соответственно не уплачивается налог на прибыль», - пояснили в ГПУ.

В ходе следствия получены решения Печерского районного суда Киева о проведении обысков в ГП «Николаевский морской торговый порт», TOB «Морской специализированный порт Ника-Терра» и TOB «ТИС-Зерно».
ForUm

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