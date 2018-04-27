Аварийный ремонт на дороге М-05 завершен до 1 мая, сообщает пресс-служба «Укравтодора».

«Сейчас по всей протяженности дороги М-05 в пределах Киевской, Черкасской, Одесской областей ликвидированы ямы и обеспечен проезд. На наиболее пораженных участках верхний слой дорожного покрытия полностью перестилался. В ближайшие дни завершится ликвидация мелких ям пневмоструйным методом. По всей протяженности дороги наносится разметка», - говорится в сообщении.

Работы по ликвидации аварийной ямочности и деформации покрытия начались 3 апреля. Они были выполнены за счет средств на эксплуатационное содержание.

«Дорога М-05, которая является одним из основных транспортных коридоров страны, в последние годы находится в не самом лучшем состоянии. Основная причина такого состояния дороги заключается в том, что подавляющее большинство ее участков эксплуатируется со сверхнормативными сроками и уже давно требует капитального ремонта», - пояснили в «Укравтодоре».

Так, потребность в средствах на проведение капитального ремонта на участке от Белой Церкви до Одессы составляет 16 млрд гривен.

Сейчас идет активная фаза переговоров с ЕБРР и ЕИБ о предоставлении кредита для проведения капитального ремонта М-05 на участке дороги Белая Церковь – Умань (87 - 206 км) протяженностью 118,6 км.

Автомобильная дорога государственного значения М-05 Киев - Одесса является составной частью международного транспортного коридора европейского коридора Е95 Хельсинки - Киев - Одесса - Димитровград - Алексанруполис и имеет общую протяженность 504,6 км и проходит через Киевскую, Черкасскую, Кировоградскую, Николаевскую и Одесскую области.