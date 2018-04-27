также в разделеОбщество
27 апреля. Картина дня 18
У бывшего бойца «Правого сектора» изъяли арсенал оружия 20
Аварийный ремонт на трассе Киев-Одесса завершили досрочно 19
Труба утвердил состав Совета общественного контроля ГБР 16
ГПУ объяснила, с чем связаны обыски в николаевских портах 33
Арест подозреваемому в убийстве Ноздровской снова продлили 52
НАБУ опубликовало видео получения взятки сотрудником СБУ 31
Суд по Бубенчику снова перенесли 20
Задержанный на взятке сотрудник СБУ арестован на 2 месяца 29
В Украине объявлена чрезвычайная пожарная опасность 21
Аваков: Бочковский не будет восстановлен 51
Руководитель «верховного суда ДНР» получил 12 лет тюрьмы 45
В РФ заговорили о возможном крупном обмене пленными на Донбассе 92
Ефремову продлили арест до 24 июня 38
В ВСУ начнут внедрять национальные боевые традиции 52
Суд обязал Нацполицию начать уголовное расследование против Корчинского 41
В Одесской области задержали бывшего боевика 26
На Донетчине создадут бригаду территориальной обороны 64

Прения сторон по делу украинского журналиста Романа Сущенко состоятся 28 мая.

Об этом сообщил Марк Фейгин, который лишен статуса адвоката и допущен к процессу в качестве общественного защитника.

«Прения сторон по делу Романа Сущенко пройдут 28 мая 2018 года», - написал он в Twitter.

Напомним, 27 марта Московский городской суд начал рассматривать по существу уголовное дело против украинского журналиста Романа Сущенко

Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года.

В ФСБ заявили, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил и нацгвардии России. В то же время в Минобороны Украины назвали данное заявление провокацией.

7 октября следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги