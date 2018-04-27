Прения сторон по делу украинского журналиста Романа Сущенко состоятся 28 мая.

Об этом сообщил Марк Фейгин, который лишен статуса адвоката и допущен к процессу в качестве общественного защитника.

«Прения сторон по делу Романа Сущенко пройдут 28 мая 2018 года», - написал он в Twitter.

Напомним, 27 марта Московский городской суд начал рассматривать по существу уголовное дело против украинского журналиста Романа Сущенко

Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года.

В ФСБ заявили, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил и нацгвардии России. В то же время в Минобороны Украины назвали данное заявление провокацией.

7 октября следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже.