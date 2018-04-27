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Сегодня, 27 апреля, в Киеве на улице Лаврской, 27 на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне произошел пожар, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о возгорании поступило в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС в 12:26.

На место происшествия были немедленно направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Как оказалось, в одном из залов на 2-м этаже музея произошло возгорание подвесного светильника и потолка на площади 2 кв. м. Еще до прибытия спасателей, работники музея пытались самостоятельно потушить огонь с помощью огнетушителя. По прибытию на место происшествия, в 12:37, пожарные сразу же приступили к тушению пожара и уже в 12:41 пожар был ликвидирован с помощью 2-х порошковых огнетушителей.

Во время тушения пожара на безопасное расстояние выведены250 человек.

На место происшествия выезжало 5 единиц основной пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава.

Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара и ущерб выясняются правоохранительными органами.
ForUm

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