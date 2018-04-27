В Донецкой области гражданина РФ, который возглавлял так называемый верховный суд «ДНР», приговорили к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

«Очередным осужденным за работу на оккупантов стал гражданин РФ Эдуард Якубовский, который возглавил «верховный суд ДНР» в сентябре 2014 года и по настоящее время продолжает координировать работу судебной системы на временно оккупированной территории», - написал он в Facebook.

Под его председательством «верховный суд ДНР» постановил ряд незаконных приговоров, которыми людей приговорили даже к смертной казни.

«Так, среди осужденных есть и боец, которого представители «ДНР» в свое время взяли в плен, а затем назначили ему наказание за якобы шпионаж в пользу Украины в виде 30 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», - сообщил спикер.

В июне 2017 Селидовский городской суд гражданина РФ оправдал, однако прокуратура категорически не согласилась с таким приговором, а 26 апреля текущего года Апелляционный суд постановил новый приговор в отношении Якубовского, которым он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 УК Украины (создание или участие в террористической группе или террористической организации) и заочно приговорен к 12 годам лишения свободы.

Поскольку 59-летний сообщник террористов находится на временно оккупированной боевиками территории, в отношении него проводилось специальное досудебное расследование.