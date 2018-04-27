Вчера, 26 апреля, около 22.00 в селе Добряны Стрыйского района Львовской области на автодороге Киев-Чоп на стационарном посту «Плай» нетрезвый водитель совершил наезд на полицейского и пытался скрыться с места происшествия, сообщает отдел коммуникации полиции области.

Водитель автомобиля Mazda CX-5, 52-летний житель Ивано-Франковской области, на освещаемом пешеходном переходе совершил наезд на 21-летнего капрала полиции, сотрудника Управления патрульной полиции во Львовской области, который нес службу на посту. С травмами различной тяжести он был госпитализирован в реанимационное отделение Стрыйской центральной районной больницы.

Совершив наезд, водитель пытался скрыться, однако полицейские задержали его. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Во время проверки у водителя Mazda обнаружено 1,5 промилле алкоголя в крови.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.