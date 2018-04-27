1 рабочий погиб и 1 госпитализирован в ночь на 27 апреля из-за отравления газом на шахте «Гвардейская» (входит в состав Криворожского железорудного комбината) в Кривом Роге (Днепропетровская область).

Об этом сообщили журналистам в управлении Национальной полиции в Кривом Роге, передают Українські новини.

Сообщается, что во время выполнения работ с повышенной опасностью погиб 30-летний горный мастер и травмировался 27-летний крепильщик.

Пострадавший госпитализирован в Криворожскую городскую больницу №2, у него диагностировали сотрясение мозга и перелом шейного отдела позвоночника.

Начато расследование по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).