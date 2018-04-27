26 апреля 2018 года Печерский районный суд г. Киева своим решением обязал уполномоченных лиц Нацполиции внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного правонарушения и начать досудебное расследования в отношении главы Всеукраинской политической партии «Братство» Д. Корчинского, который открыто призывал к физическому уничтожению лидера Общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктора Медведчука. Об этом сообщили в исполкоме Движения.

Как известно, Дмитрий Корчинский заявил, что «этот человек (Медведчук) должен был быть сразу посажен или застрелен»

«Публичные заявления Корчинского, прозвучавшие в прямом эфире на телеканале «Эспрессо.ТV», следует расценивать как подстрекательство к подготовке особо тяжкого преступления, предусмотренного частью первой статьи 115 УК Украины — умышленное противоправное причинение смерти другому лицу, то есть убийство (часть первая статьи 14, часть четвертая статьи 27 УК Украины)», — говорится в заявлении исполкома.

Кроме того, в «Украинском выборе» обратили внимание на бездействие Нацполиции и ее политическую заангажированность.

«Несмотря на то, что данное преступление относится к числу особо тяжких, несмотря на то, что призывы к физическому уничтожению, а по сути, к убийству Виктора Медведчука (общественно-политического деятеля, занимающегося миротворческой деятельностью и отстаивающего идею мирного урегулирования конфликта на Донбассе, спецпредставителя по вопросам гуманитарного характера в рамках Трехсторонней гуманитарной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, благодаря которому удалось вернуть домой, к родным и близким, более 480 граждан Украины) были публичными, должностные лица Нацполиции проявили преступное бездействие — не внесли сведения в ЕРДР. Такие действия представителей Национальной полиции могут свидетельствовать об их политической заангажированности», — считают в Движении.

В Движении также подчеркнули, что за последние четыре года «разгул радикализма и национализма в стране, на словах декларирующей стремление к европейским ценностям и правовым стандартам демократического сообщества, достиг невиданных масштабов».

«Так называемые патриотические силы — националисты, радикалы всех мастей, — узурпировали монополию власти на применение силы. Сегодня они проводят в стране самый настоящий террор, преследуя политических оппонентов и сводя с ними счеты, тем самым демонстрируя всему миру, что в Украине во главу угла поставлено право силы, а государственную политику формирует не партия мира, поддерживаемая миллионами украинцев, а «партии войны», работающая на раскол общества и эскалацию вооруженного конфликта и опирающая на насилие», — говорится в заявлении.