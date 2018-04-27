Национальный банк Украины 27 апреля 2018 ввел в обращение новые монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривни.

В Киеве в связи с процессом заключения соглашений на газоснабжение котельных раньше времени начали процесс проведения ежегодных гидравлических испытаний тепловых сетей.

Восстановленного на должности председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского, которого сегодня сотрудники службы не пустили на рабочее место, допустят к исполнению своих обязанностей после соответствующего решения правительства. МВД обжаловало решение Окружного административного суда о восстановлении Бочковского. Глава МВД Арсен Аваков заявил, что Бочковский восстановлен не будет.

Министерство внутренних дел Украины отвергает обвинения 57 американских конгрессменов в финансировании Украиной антисемитизма.

Президент Петр Порошенко подписал указ «О праздновании Дня пограничника Украины 30-го апреля». По его словам, в ходе АТО погибли 70 украинских пограничников.

Конституционный Суд признал неконституционным закон о всеукраинском референдуме.

Постоянный специальный комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США сообщил, что никаких доказательств сговора Трампа и Кремля обнаружить не удалось.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке судью и чиновника Подольского районного суда Киева.

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провели историческую встречу в южной части демилитаризованной зоны, разделяющей две страны.

Первым результатом исторического саммита двух Корей в пятницу стала договоренность о подписании мирного договора, который должен будет положить формальное окончание войне, разделившей полуостров в 1953 году.

Ранее Ким Чен Ын объявил, что Северная Корея замораживает ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет, а также закрывает ядерный полигон на севере страны.